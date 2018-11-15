Россиян предупредили об обвале цен на молоко

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт предупредил о риске обвала закупочных цен на молоко в апреле 2019 года, передает РБК.

«Если в начале 2019 года молочная продукция не войдет в электронную систему прослеживаемости "Меркурий", то уже в апреле можно ожидать обвал цен на российском молочном рынке», — заявил он.

По словам Данкверта, неконтролируемое перемещение молочной продукции в рамках ЕАЭС создает неблагоприятные условия для развития российской молочной отрасли. Он также указал на высокий уровень молочного фальсификата на отечественном рынке — 25 процентов.

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Система электронной ветеринарной сертификации «Меркурий» заработала в России с 1 июля 2018 года. Она позволяет полностью отследить производство товара животного происхождения — от фермы до прилавка. Предполагается, что «Меркурий» должен помочь в борьбе с фальсификатом на российском рынке.

Между тем в Ассоциации компаний розничной торговли считают, что необходимость сертификации всех продуктов животного происхождения в системе «Меркурий» спровоцирует дефицит.

Кроме того, сами производители молока заявляли, что внедрение системы может привести к сбоям в поставках и подорожанию молочных продуктов.

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