Россиянам напророчили голодное лето

Необходимость сертификации всех продуктов животного происхождения в автоматизированной системе «Меркурий» спровоцирует дефицит, пишет «Российская газета» со ссылкой на данные Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

Проблемы с ассортиментом продуктов на прилавках магазинов могут начаться с 1 июля — к этой дате все торговые сети должны подключиться к «Меркурию». Представитель АКОРТ Ольга Фабрикантова уточнила, что с проблемами не столкнутся члены ассоциации — все они прошли регистрацию в Россельхознадзоре. «А вот поставщики разных сетей готовы только на 20-50 процентов», — рассказала она.

Материалы по теме Надоили Россия испугалась белорусского молока. Лукашенко в бешенстве

По ее словам, из сотни самых крупных торговых сетей России к системе не подключились около трети компаний, а стабильно работают в системе только пять процентов ретейлеров. АКОРТ призывает региональные власти помочь компаниям интегрировать «Меркурий», чтобы избежать проблем с поставками продуктов.

Система «Меркурий» создана для того, чтобы иметь возможность полностью отследить производство товара животного происхождения — от фермы до прилавка. Под мониторинг попадут молочные и мясные продукты, яйца, мед, рыба, сыры, колбасы. «Меркурий» должен помочь в борьбе с фальсификатом на российском рынке. В качестве примера представители Россельхознадзора приводят молочную продукцию, доля подделок которой достигает 25 процентов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!