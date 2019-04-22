Названы самые лучшие яйца и творог

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел большое исследование продуктов к Пасхе: яиц, творога и муки. Результаты экспертизы имеются в распоряжении «Ленты.ру».

Специалисты проверили яйца отборной категории шести брендов («Окское», «Волжанин», «Лето», «Золото Сеймы», «Роскар — Экстра», «Лента») и пшеничную хлебопекарную муку высшего пяти торговых марок («Сокольническая», «Мелькомбинат», MAKFA, «Рязаночка», «Настюша»).

Также они исследовали творог жирностью девять процентов брендов «Брест-Литовск», «Останкинское», «Милава», «Домик в деревне», «Простоквашино», «Дмитровский молочный завод», «Коровка из Кореновки», «Искренне Ваш».

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В список товаров с замечаниями отправились яйца брендов «Лето», «Золото Сеймы» и «Роскар — Экстра» — в них были выявлены антимикробные препараты ципрофлоксацин, энрофлоксацин и триметроприм. Марки «Окское», «Лента» и «Волжанин» прошли проверку и были рекомендованы к покупке.

Что касается муки, то знака качества удостоились три бренда: MAKFA, «Мелькомбинат» и «Рязаночка». Не рекомендуют к покупке муку «Сокольническая» и «Настюша», они попали в список товаров с замечаниями.

В случае с творогом лишь одна марка может быть рекомендована к покупке — «Брест-Литовск». Все остальные семь образцов отправились в черный список. «Милава», «Останкинское», «Искренне Ваш» и «Дмитровский молочный завод» вовсе признаны опасными для потребителей — в них выявлено слишком высокое содержание плесеней и дрожжей.

Ранее Роскачество провело исследование кефира и определило марки самого качественного продукта. Максимальные пять баллов получил кефир торговых марок «Ярмолпрод», «Молочная благодать» и «Свитлогорье».

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