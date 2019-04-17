Назван лучший творожный сыр

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование мягкого сыра с зеленью. Результаты экспертизы имеются в распоряжении «Ленты.ру».

Эксперты проверили продукцию шести брендов: Hochland, Almette, Papa Cheezano, Violette, «О'кей» и «Подворье». Все сыры, кроме последнего, — творожные, «Подворье» — плавленый. Специалисты исследовали образцы по более чем 20 параметрам качества и безопасности.

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Продукция трех брендов — Papa Cheezano, Violette, «О'кей» — оказалась в перечне товаров с замечаниями. Так, в творожном сыре Papa Cheezano содержание дрожжей превышено в два раза, а в образце «О'кей» выявлена сорбиновая кислота, не указанная в составе.

В черном списке значится плавленый сыр «Подворье», так как уровень общей обсемененности мезофильной микрофлорой в продукте был превышен в 29 раз. К покупке рекомендованы только Almette и Hochland.

Ранее «Росконтроль» провел исследование плавленого сыра. Образцы марок Hochland, President и Valio были признаны качественными и рекомендованы к покупке.

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