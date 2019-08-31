«Мороженщица Путина» оказалась «не простой продавщицей»

Продавщица мороженого Екатерина Сафронова, у которой президент России Владимир Путин совершил покупки на двух авиасалонах МАКС, в эфире программы «Центральное телевидение» на НТВ объяснила, как получилось, почему именно она продает угощение главе государства.

«Наша компания уже третий год работает на МАКСе, занимается организацией торговли и питания, и я со своей командой тоже там третий год. Вот так совпало», — сказала девушка, которую НТВ прозвал «мороженщицей Путина». Сафронова заметила, что на самом деле она «не простая продавщица», а менеджер по организации питания.

По словам Сафроновой, в присутствии Путина она испытывала волнение и стеснение, но в то же время не хотела у него просить чего-либо, поскольку привыкла добиваться всего сама.

В эфир девушка вышла по голосовой связи. Ведущий программы Вадим Такменев посетовал, что в студию не удалось вывести видеотрансляцию с ней.

27 августа во время посещения авиасалона МАКС в подмосковном Жуковском Путин в компании президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана купил мороженое. Как позднее заметили журналисты, он совершил покупку у той же продавщицы, что и на авиасалоне в 2017 году. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что не видит в этом ничего странного, но отметил, что не знает, действительно ли это была одна и та же продавщица.

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