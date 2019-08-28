Путин дважды купил мороженое у одной и той же продавщицы

Во время посещения авиасалона МАКС президент России Владимир Путин купил мороженое у той же продавщицы, что и в 2017 году. На это обратило внимание издание «Медиазона».

Два года назад глава государства пробовал мороженое вместе с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым и другими чиновниками. В этом году Путин угощал мороженым президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. И сейчас, и в 2017-м мороженое российскому лидеру продавала одна и та же девушка.

Путин купил мороженое всей делегации и заплатил за угощение пять тысяч рублей. Сдачу он попросил отдать главе Минпромторга Денису Мантурову «на развитие авиации».

Российский президент выбрал себе пломбир в стаканчике «Коровка из Кореновки», в 2017 году он ел его же. За два года мороженое этого бренда подорожало на 10 рублей.

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