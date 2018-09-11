Путин поел икры и выпил водки с китайским лидером

Президент России Владимир Путин угостил председателя КНР Си Цзиньпина водкой и блинами с икрой. Кадры вошли в репортаж телеканала «Россия 24» с Восточного экономического форума во Владивостоке, опубликованный на YouTube.

Лидеры двух стран провели переговоры почти по всем сферам взаимодействия, в том числе экономической и военной, а также приняли участие в круглом столе, посвященном сотрудничеству стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

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После деловой программы российский президент и председатель КНР отправились на прогулку по улице Дальнего Востока на острове Русский. Там они попробовали сбитень и сами приготовили себе традиционные российские блины, которые затем съели с черной икрой и запили водкой. «Ну что, вкусно», — резюмировал Путин.

Четвертый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 11-13 сентября.

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