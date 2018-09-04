Владимир Путин и лидеры стран АТР примут участие в пленарном заседании IV ВЭФ

Пленарное заседание «Дальний Восток: расширяя границы возможностей» станет ключевым событием IV Восточного экономического форума, который состоится во Владивостоке 11–13 сентября.
В мероприятии примут участие Президент Российской Федерации Владимир Путин, Председатель КНР Си Цзиньпин, Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга, Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и Премьер-министр Республики Корея Ли Нак Ён. Участники пленарного заседания обсудят ключевые вопросы международного сотрудничества России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
Модератором дискуссии станет телеведущий, заместитель директора ГТК «Телеканал „Россия“», президент Института Беринга — Беллинсгаузена по изучению обеих Америк Сергей Брилев.
Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу Президента России Владимира Путина № 250 от 19 мая 2015 года. Организатор IV ВЭФ — Фонд Росконгресс, социально-ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.