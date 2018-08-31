В Москве обсудили участие китайской делегации в ВЭФ-2018

В Москве состоялась встреча советника президента РФ, ответственного секретаря Организационного комитета Восточного экономического форума Антона Кобякова с чрезвычайным и полномочным послом Китайской Народной Республики в России Ли Хуэем, в ходе которой обсуждалось участие официальной делегации КНР в IV Восточном экономическом форуме. Об этом сообщили «Ленте.ру» в фонде «Росконгресс», являющемся организатором форума.

На встрече также обсуждались вопросы организации мероприятия с участием глав регионов России и губернаторов китайских провинций, таких как Хэйлунцзян, Гуандун, Сычуань, Шаньдун, Чжэцзян, Цзянсу, Цзилинь, Ляонин, Внутренняя Монголия.

Всего в форуме примут участие около 600 представителей КНР, в том числе губернаторы провинций, официальные лица, руководители государственных корпораций, представители бизнес-сообщества. Делегация КНР на ВЭФ-2018 будет самой представительной и многочисленной.

«Не сомневаюсь, что визит председателя КНР во Владивосток станет важной вехой в развитии отношений между Россией и Китаем. Мы, в свою очередь, сделаем все необходимое для обеспечения плодотворного и эффективного участия китайской делегации в ВЭФ-2018», — подчеркнул Антон Кобяков, подводя итоги встречи.

Как ранее заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, это будет «полноформатный визит с очень богатой, обширной — и по содержанию, и по набору мероприятий — программой».

Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Восточный экономический форум 2018 года пройдет 11-13 сентября во Владивостоке.