В деловую программу ВЭФ вошло около 70 мероприятий

На официальном сайте Восточного экономического форума опубликована расширенная версия деловой программы с описанием сессий, основными вопросами к обсуждению и ключевыми спикерами. Об этом говорится в сообщении Фонда «Росконгресс».

В программу включены около 70 деловых мероприятий, в том числе панельные сессии, бизнес-диалоги, деловые завтраки и круглые столы. Традиционно центральным событием Форума станет пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина. Тема заседания в этом году – «Дальний Восток: расширяя границы возможностей».

«Восточный экономический форум за три года превратился в эффективную коммуникационную площадку международного уровня. В мероприятиях ВЭФ принимают участие лидеры государств и правительств Азиатско-Тихоокеанского региона, руководители ведущих международных компаний России и других стран. Спикерами Форума являются ведущие мировые эксперты из числа представителей российской и зарубежной политической элиты, гражданского общества, выдающиеся научные и общественные деятели. Их участие обеспечивает высокую результативность дискуссий в рамках ВЭФ», — подчеркнул советник президента РФ, ответственный секретарь Организационного комитета Восточного экономического форума Антон Кобяков.

Работа в рамках деловой программы ВЭФ-2018 будет вестись по четырем основным направлениям. Первый тематический блок «Инструменты поддержки инвесторов: следующие шаги» посвящен результатам и перспективам таких механизмов развития региона, как территории опережающего развития и Свободный порт Владивосток. В рамках дискуссий ожидается обсуждение вопросов о защите прав инвесторов, инфраструктурной поддержке бизнеса, создании специального административного района (офшора) на острове Русский, а также о прорыве регионов ДФО в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности.

В рамках направления «Отраслевые приоритеты Дальнего Востока» участники Форума обсудят проблемы развития отраслей, благодаря которым будет осуществляться экономический рост региона в ближайшие годы.

В тематический блок «Глобальный Дальний Восток: международные проекты для сотрудничества» включены деловые мероприятия по таким вопросам, как экономическая кооперация Дальневосточного региона России с соседними странами, роль дальневосточных транспортных коридоров для Азиатско-Тихоокеанского региона, создание международного медицинского кластера во Владивостоке, интеграция и энергетическое сотрудничество в АТР, освоение ресурсов Мирового океана и другие. Также в рамках этого блока пройдут теледебаты и сессия Валдайского клуба по теме «Новая геополитика и политическая экономия Азии: возможности для России».

Среди тем для обсуждения в блоке «Создание условий для жизни людей» – реализация национальных проектов в сфере демографии, здравоохранения, культуры, образования и науки, жилья и городской среды на Дальнем Востоке.

Также в рамках ВЭФ-2018 состоятся семь страновых бизнес-диалогов: «Россия – Китай», «Россия – Индия», «Россия – Республика Корея», «Россия – Япония», «Россия – АСЕАН», «Россия – Ближний Восток» и «Россия – Европа».

