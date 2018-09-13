«Ростех» и проект Vostok внедрят блокчейн в инфраструктуру цифровой экономики

Госкорпорация «Ростех» и проект Vostok будут совместно внедрять технологию блокчейн в инфраструктуру цифровой экономики. Компании планируют сотрудничество по реализации проектов государственной программы «Цифровая экономика РФ». Будут разработаны решения для инфраструктурных проектов, в частности для «умных городов», создана технологическая база для перехода к «цифровому предприятию». Соглашение об этом было подписано на площадке IV Восточного экономического форума, который проходит в эти дни во Владивостоке. Для реализации этого соглашения будет создан проектный офис.

Прежде всего компании планируют внедрение платформы Vostok для сбора, хранения и обмена данными между государственными органами, гражданами и муниципальными учреждениями. Также предполагается развитие совместных компетенций по всем «сквозным» технологиям, обозначенным в государственной программе. Совместные инвестиции в проектный офис составят порядка двух миллионов долларов США.

«В рамках государственной программы “Цифровая экономика” госкорпорация “Ростех“ отвечает за формирование технологических заделов. Мы осуществляем поиск перспективных проектов и определяем технологических лидеров, сотрудничество с которыми открывает новые возможности для развития цифровых систем, — прокомментировал новость генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, — Ключевым критерием для выбора компаний-разработчиков является высокий уровень предлагаемых решений и их востребованность на рынке. Платформа Vostok в полной мере обладает такими характеристиками и может быть успешно интегрирована в комплексные цифровые проекты в интересах наших корпоративных и государственных заказчиков».

В «Ростехе» выбор именно блокченйн-платформы Vostok объяснили тем обстоятельством, что при современных требованиях, которые предъявляют к системам крупные предприятия и государственные институты, крайне затруднительно создать конечное работающее решение на публичных, открытых блокчейнах. Основными проблемами здесь являются масштабируемость и безопасность. В рамках же проекта Vostok эти две технологические проблемы решены.

«Платформа и интегратор Vostok изначально спроектированы так, чтобы решать актуальные задачи предприятий реального сектора экономики и государственных институтов, выполняя функцию базовой цифровой инфраструктуры для сертификации, регистрации и отслеживания больших данных. Сотрудничество с госкорпорацией “Ростех“, главным провайдером и драйвером инфраструктурных проектов для цифровой экономики, не только предоставит доступ к огромной базе корпоративных и государственных заказчиков для внедрения инфраструктурных решений Vostok, но и станет сильным толчком для развития в целом, — прокомментировал новость основатель и генеральный директор Waves Platform и проекта Vostok Александр Иванов, — Стоит отметить, что Vostok основывается на технологической базе и технологических заделах Waves, самом быстром публичном блокчейне в мире, обрабатывающем 1000 транзакций в секунду. Платформа Vostok, в свою очередь, сможет увеличить пропускную способность нынешних открытых блокчейн-систем в десятки раз».

Интегратор Vostok — это совершенно новое организационное решение, которое выполняет вспомогательную функцию в запуске, поддержке и развитии блокчейн-платформы Vostok, что особенно важно для крупных предприятий и государственных учреждений, нуждающихся в универсальном решении, предоставляющем готовый технологический продукт, с одной стороны, и самостоятельно работающий инструмент, с другой. Такой подход обеспечивает быстроту запуска платформы и бесперебойность ее работы наряду с оптимизацией всех процессов в долгосрочной перспективе. Интегратор совместим с любой технологической базой.

Важным направлением сотрудничества госкорпорации «Ростех» и проекта Vostok станет разработка решений для инфраструктурных проектов. В частности, предполагается создание доверенной инфраструктуры «умного города» и механизмов работы с большими данными – ее сбор, верификация, хранение и обмен. Уже сейчас ведется работа над техническим заданием для проекта ОРЦ (оптово-распределительные центры), в котором участвуют НПО «Конверсия» (входит в «Ростех»), ВЭБ, Министерство сельского хозяйства и целый ряд коммерческих компаний.

Еще одним направлением сотрудничества станет создание технологической базы для реализации модели «цифрового предприятия» в рамках широкого спектра индустриальных проектов госкорпорации «Ростех». Концепция цифрового предприятия подразумевает применение комплекса новых технологий в производственном цикле, отношениях с контрагентами, а также в работе с данными. Так, запланирован сбор, обработка и хранение статистических данных госкорпорации «Ростех» на платформе Vostok, а также каталогизация продукции, производимой промышленными предприятиями России.