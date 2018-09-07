Россия обновит «Русланы» без Украины

«Ростех» организовал производство отдельных деталей и сборочных единиц для двигателей Д-18Т, устанавливаемых на сверхтяжелых транспортных самолетах Ан-124 «Руслан». Об этом на выставке «Гидроавиасалон-2018» заявил индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации Анатолий Сердюков, передает РИА Новости.

По словам топ-менеджера, ремонтом двигателей Д-18Т, произведенных украинской компанией «Мотор-Сич», занимается предприятие, не входящее в ОДК («Объединенная двигателестроительная корпорация») и «Ростех». «В рамках кооперации ОДК изготавливает отдельные детали и сборочные единицы для двигателей данного типа. Работа уже развернута», — сказал Сердюков.

В августе глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что имеющийся в распоряжении России парк транспортных самолетов прослужит до конца 2040-х годов, после чего возможна организация производства его замены.

В июле член Общественного совета при Минобороны России, директор ЦАСТ (Центр анализа стратегий и технологий) Руслан Пухов заявил, что возможности производства самолета Ан-124 «Руслан» российской промышленностью вызывают сомнения.

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В июне командующий военно-транспортной авиацией России генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов заявил, что в стране рассматривают вопрос о возобновлении производства Ан-124 «Руслан».

Ан-124 «Руслан» — тяжелый дальний военно-транспортный самолет грузоподъемностью до 120 тонн. Первый полет совершил в 1982 году, серийно производился в Ульяновске с 1984-го по 2004 год. Всего выпущено 55 машин, из которых в распоряжении ВКС России находится 26 (в летном состоянии — около 10), еще 24 машины принадлежат коммерческим авиакомпаниям, в том числе 12 — российской «Волга-Днепр» и семь — украинской «Авиалинии Антонова».

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