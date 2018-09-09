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«Калашников» выкупил у «Ростеха» создателя «Бурана»

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Концерн «Калашников» купил у госкорпорации «Ростех» 60 процентов акций Научно-производственного объединения (НПО) «Молния», которое принимало участие в создании орбитального космического корабля Буран. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы Ростеха.

«Да, мы подтверждаем факт сделки», — ответил представитель компании. Сумма сделки не разглашается.

В конце марта глава «Калашникова» Алексей Криворучко объяснял покупку так: «Вхождение НПО "Молния" в состав концерна придаст импульс развитию компетенций и экспертизы в области разработки многоразовых космических летательных аппаратов и производства ракет-мишеней различного назначения».

Советская система состояла из космического корабля «Буран» и сверхтяжелой ракеты «Энергия». В 1980-х годах ракета стартовала два раза (оба — успешно), один из которых — вместе с «Бураном», успешно совершившим полет в автоматическом режиме.

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