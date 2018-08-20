«Калашников» решил создать двуногий танк из «Звездных войн»

Инженеры концерна «Калашников» задумали создать прямоходящую машину. Об этом сообщает «Калашников Media».

«На международном форуме "Армия-2018" "Калашников" представил концептуальный макет управляемого прямоходящего комплекса. Перспективная цель применения антропоморфного комплекса — решение инженерных задач», — отмечается в сообщении концерна. Уточняется, что развитие технологии будет продемонстрировано на следующем форуме.

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Исходя из представленных фото- и видеоматериалов, машина будет состоять из башни-рубки с панорамным обзором на шагающем двуногом шасси. Изделие оснащено двумя руками-манипуляторами.

По внешнему виду концепт напоминает вездеходный разведывательный транспорт AT-ST из киновселенной «Звездных войн».

Ранее на Армии-2018 концерн представил новый автомат АК-308. Новинка, которую готовят к предварительным испытаниям, использует боеприпас калибра 7,62 миллиметра, имеет вместимость магазина 20 патронов, оснащена диоптрическим прицелом и складным четырехпозиционным регулируемым прикладом.

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