«Калашников» показал «Витязя» в действии

Российский концерн «Калашников» выложил на YouTube видео, в котором эксперты демонстрируют применение в различных тактических сценариях пистолета-пулемета «Витязь», пистолета Ярыгина, а также ночного оборудования и экипировки, произведенных компанией «Группа 99».

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Новый пистолет-пулемет «Витязь», разработанный компанией «Ижмаш» для министерства внутренних дел, получил от АК-105 ствольную коробку, а также ударно-спусковой и предохранительный механизмы. Изменения коснулись в основном затвора и автоматики.

Серийный выпуск полуавтоматического пистолета Ярыгина начался в 2012 году. Оружие, как и «Витязь», использует патроны стандарта «Парабеллум», им вооружены российская армия, МВД, Федеральная служба судебных приставов.

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