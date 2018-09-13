Сотрудничество России и Франции укрепится

Во Владивостоке на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) состоялась встреча советника президента России Антона Кобякова с чрезвычайным и полномочным послом Французской Республики в Российской Федерации Сильви Берманн. В ней также приняли участие президент Франко-российской торгово-промышленной палаты Эммануэль Киде, генеральный директор Франко-российской торгово-промышленной палаты Павел Шинский, президент Французской торгово-промышленной палаты в Японии Николя Боннардель.

На встрече были затронуты вопросы участия французской делегации в мероприятиях ВЭФ-2018. Форум вызвал большой интерес среди компаний Франции. Было отмечено, что на Дальний Восток приходится 30 процентов всех иностранных инвестиций, которые поступают в Россию, и французские компании стремятся увеличивать свое присутствие в Дальневосточном федеральном округе.

В то же время Кобяков предложил французским инвесторам рассмотреть возможность организации производства в ДФО и строительства гостиниц высокого уровня во Владивостоке. «Франция по-прежнему остается одним из ведущих торгово-экономических партнеров России в Европе и мире», — отметил он. Советник президента России пригласил представителей французских официальных и деловых кругов принять участие в XI Евразийском экономическом форуме в Вероне (25-26 октября), соорганизатором которого является Фонд Росконгресс, и Международном арктическом форуме «Арктика — территория диалога» (Архангельск, 9-10 апреля 2019 года).

Сильви Берманн пригласила представителей российских органов власти и бизнеса принять участие в Парижском мирном форуме (11-13 ноября). Фонд Росконгресс получил приглашение выступить соорганизатором мероприятия.

На встрече также обсуждалось взаимодействие сторон в рамках других ключевых международных событий России и Франции. Речь шла, в частности, о возможных форматах участия в предстоящих Российской энергетической неделе (Москва, 3-6 октября), Российском инвестиционном форуме (Сочи, 14-15 февраля 2019 года), Петербургском международном экономическом форуме (Санкт-Петербург, 6-8 июня 2019 года) и других. Напомним, что в ПМЭФ-2018 приняла участие представительная делегация Франции во главе с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном. Был построен отдельный национально-выставочный павильон страны.

Посол Сильви Берманн, в свою очередь, поблагодарила за приглашение на форум во Владивостоке и на Российский инвестиционный форум.

