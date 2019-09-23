На поддержку экспортеров попросили 80 миллиардов рублей

Российский экспортный центр (РЭЦ) рассчитывает получить в 2020 году порядка 80 млрд рублей бюджетных средств на реализацию мер по поддержке экспортеров. Об этом сообщил глава РЭЦ Андрей Слепнев. Его слова приведены на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«Этого вполне достаточно, чтобы поддерживать экспортеров и показывать результат на протяжении года», — сказал он. По словам Слепнева, в текущем году на меры поддержки экспортеров по программе корпоративных программ повышения конкурентоспособности (КППК) РЭЦ планирует потратить в будущем году 3,7 миллиарда рублей.

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» предполагает увеличение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20 процентов. Кроме того, ожидается рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до 250 миллиардов долларов.

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