Российский регион решил нарастить экспорт

Власти Ставропольского края по итогам 2019 года намерены увеличить объемы экспорта сельскохозяйственной продукции на 10 процентов по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу региона Владимира Владимирова.

По его словам, достичь роста показателей планируется за счет увеличения поставок мяса птицы. Владимиров напомнил, что в прошлом году объем экспорта в регионе составлял более 300 миллионов долларов. «Этот показатель точно будет выдержан, учитывая увеличение поставок мяса курицы. В последующие годы рост должен составлять по 30 процентов ежегодно», — указал он.

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Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает увеличение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20 процентов. Кроме того, ожидается рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до 250 миллиардов долларов.

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