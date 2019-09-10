Россия нарастила экспорт легковых автомобилей и алюминия

Экспорт легковых автомобилей из России в январе-июле 2019 года вырос на 28 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, до 64,5 тысячи штук, грузовых — на 2,8 процента, до 7,3 тысячи штук, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы России. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Также экспорт алюминия из России увеличился в январе - июле 2019 года в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 18 процентов и достиг 3,196 миллиарда долларов.

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Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает увеличение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20 процентов. Кроме того, ожидается рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до 250 миллиардов долларов.

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