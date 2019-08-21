Москва заняла первое место в России по экспорту в ЕАЭС

Москва в первом полугодии 2019 года заняла первое место среди российских регионов по объему экспорта в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС).Об этом пишет ТАСС со ссылкой на департамент предпринимательства и инновационного развития города.

По его данным, совокупный экспорт Москвы в страны ЕАЭС составил 6,2 миллиарда долларов. Доля несырьевого неэнергетического экспорта составила 2,6 миллиарда.

Основными экспортными товарами стали металлообработка и ювелирная продукция, транспортные средства и их компоненты, продукция химической промышленности, машиностроения и электротехника.

На втором месте среди российских регионов — поставщиков оказался Санкт-Петербург, на третьем — Московская область. Оба региона экспортировали товаров на порядка 1,3 миллиарда долларов.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает увеличение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20 процентов. Кроме того, ожидается рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до 250 миллиардов долларов.

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