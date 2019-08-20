Калмыцкую баранину отправили в Иран

Калмыцкое предприятие «Вектор-плюс» направило в Иран 12 тонн охлажденной баранины в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы Калмыкии.

Вторая партия в таком же объеме будет отгружена в ближайшее время. По предварительной договоренности, калмыцкая сторона поставит в Иран не менее 300 тонн баранины до конца года.

Врио главы Калмыкии Бату Хасиков напомнил, что регион является лидером в России по производству мяса. К 2024 году она собирается нарастить объем поставок сельхозпродукции на общую сумму в миллион долларов.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает увеличение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20 процентов. Кроме того, ожидается рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до 250 миллиардов долларов.

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