Стало известно о планах России поставлять свинину в Китай

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов выразил надежду, что Китай разрешит поставки российской свинины до конца 2019 года. Об этом пишет ТАСС.

По словам министра, Китай обратит внимание именно на Россию, так как в условиях торговой войны она обладает ценовым преимуществом, выступает и как ближайший торговый партнер и сосед.

В Россельхознадзоре ранее заявляли, что собираются до октября 2019 года урегулировать все вопросы, связанные с поставкой российский свинины в КНР. Это соответствует целям нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

В июне главы министерств сельского хозяйства России и Китая Дмитрий Патрушев и Хань Чанфу на встрече обсуждали тему экспорта российского мяса в КНР. Тогда Патрушев выражал надежду на оперативное решение вопроса признания принципов регионализации России по опасным заболеваниям животных. Это позволило бы начать поставки мяса из российских регионов с хорошей эпизоотической ситуацией и с предприятий с высоким уровнем биологической защиты.

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