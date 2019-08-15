Российский регион нарастит поставки муки в Китай

Рязанская компания «Русские мельницы» планирует нарастить поставки муки в Китай до 36 миллионов долларов в год к 2024 году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на губернатора региона Николая Любимова.

Компания собирается поставлять в Китай тысячу тонн муки в месяц, а в перспективе предполагается увеличить ежемесячный объем поставок до пяти тысяч тонн. Идут переговоры с китайскими госкомпаниями с целью организации прямых поставок муки потребителям не только на севере, но и на юге страны, сообщил Любимов.

Он также рассказал об успехах пищевого комбината «Милославский», который с января по май 2019 года увеличил объем экспорта картофельных хлопьев почти в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом 2018-го.

Компания «Русские мельницы» является одним из участников регионального проекта «Экспорт продукции АПК Рязанской области», который входит в национальный проект «Международная кооперация и экспорт».

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