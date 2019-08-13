Россия нарастит экспорт баранины в Иран

Дагестанские производители намерены увеличить экспорт баранины в Иран в 2019 году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на замминистра сельского хозяйства региона Эмина Шайхгасанова.

Экспорт собираются увеличить с четырех тысяч тонн до 5-6 тысяч тонн. Это соответствует целям нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

Замглавы ведомства добавил, что в республике зарегистрирован собственный бренд «Дагестанская баранина», который набирает популярность. Шайхгасанов рассказал, что в республике четыре основных предприятия-экспортера баранины: ООО «Кизляр Урицкий мясокомбинат», СПоК «Агросоюз», Махачкалинский мясокомбинат, и КФХ Аджеков.

Согласно целевым показателям нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» Дагестан должен отгрузить на экспорт продукции агропромышленного комплекса на 6,1 миллиона долларов в 2019 году и увеличить этот объем до 26,6 миллиона долларов к 2024-му.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!