Россия поставит за рубеж жимолость и облепиху

Фермерский кооператив «Мир» из Новосибирской области собирается договорился о пробных поставках в Японию жимолости и облепихи. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на создателя кооператива Дмитрия Стакановского.

«Жимолость сейчас только начинает быть востребованной, соответственно, эта ниша более-менее свободна, кроме того, жимолость может зимовать спокойно и в холодные зимы — она переносит морозы до 45 градусов. Облепиха интересна тем, что у нее более широкий рынок сбыта. И сама ягода, и лист, и кора, — все попадает под реализацию», — сказал он.

По словам основателя кооператива, Япония не единственная азиатская страна, которая заинтересована в поставках. Однако в Японии спектр применения ягоды достаточно широк и хорошо налажена переработка жимолости. «Это и соки, и варенье, и конфеты. Эта ягода хорошо выводит все тяжелые вещества из организма», — сказал Стакановский.

Он добавил, что бизнесменов из Тайваня жимолость интересует как эффективный природный краситель для ткани. Поставки продуктов из России соответствуют целям нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

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