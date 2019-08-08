Российская компания начнет производить сметану в Китае

Российский производитель молочных продуктов «Союзснаб» к концу 2019 года откроет производство молочных продуктов в провинции Шаньдун на востоке Китая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу представительства молочной компании в КНР Бранислава Поповича.

Необходимое оборудование уже перевезено, планируется, что его установят в октябре. «До конца года запустим производство сметаны, творога и творожных сырков», — уточнил Попович. Половину инвестиций в проект вложил местный партнер. «Китайский рынок очень большой, как и наши ожидания. В то же время рынок Китая очень требовательный, а качество продукции необходимо подстроить под китайского потребителя», — указал предприниматель.

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Эта инициатива отвечает целям национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Он включает в себя несколько федеральных программ: «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции агропромышленного комплекса», «Логистика международной торговли», «Экспорт услуг» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта». В общей сложности на его реализацию к 2024 году планируется выделить почти один триллион рублей.

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