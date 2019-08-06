Российские власти открыли доступ к экспортным субсидиям для химпрома

Министерство промышленности и торговли России подготовило поправки в 719-е постановление, внеся в документ ряд отраслей химической промышленности. Речь идет о производителях малотоннажной химии, минудобрений, клеев и герметиков, химических средств защиты растений, шинной и резинотехнической продукции, синтетических волокон и нитей, а также изделий из пластмасс. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Соответствие критериям постановления №719 дает производителям конкурентные преимущества на российском рынке и доступ к госзакупкам, пояснил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. На льготные кредиты под экспортные проекты до 2024 года в бюджете заложен 361 миллиард рублей, и из них на химическую отрасль предусмотрено 15 процентов от суммы.

Материалы по теме Дешевые дороги и доступные лекарства Что ждет россиян в ближайшие годы

Это предусмотрено в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Он включает в себя несколько федеральных программ: «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции агропромышленного комплекса», «Логистика международной торговли», «Экспорт услуг» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта». В общей сложности на его реализацию к 2024 году планируется выделить почти 1 триллион рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!