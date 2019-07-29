Кубанские фирмы задумали наладить экспорт в Китай

Кубанские производители в пятницу провели переговоры о поставках продуктов питания с представителями шести торговых сетей Китая. Предварительные договоренности уже достигнуты, передает ТАСС.

Во встрече с китайскими представителями приняли участие несколько десятков кубанских предприятий пищевой промышленности и сельского хозяйства, являющихся субъектами малого и среднего бизнеса. «Состоялся круглый стол, в ходе которого иностранные партнеры рассказали о том, какой конкретно спектр продукции их интересует, в этот перечень вошли мед и куриные субпродукты. Достигнуты предварительные договоренности по поставкам масла, кондитерских изделий и другой продукции», — рассказал руководитель Центра координации поддержки экспорта Краснодарского края Роман Воротников.

«Среди уникальных продуктов, которые представили кубанские предприятия - банановые чипсы со вкусом чеснока, компания-производитель уже представлена в торговых сетях Краснодарского края и сейчас ведет активные переговоры по их поставкам с московскими ритейлерами, планируется заключение нескольких контрактов», — уточнил он.

Работа идет в ходе реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Он включает в себя несколько федеральных программ: «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции агропромышленного комплекса», «Логистика международной торговли», «Экспорт услуг» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта».

В общей сложности на его реализацию к 2024 году планируется выделить почти 1 триллион рублей.

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