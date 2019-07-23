Российское предприятие задумалось о продаже насосов в Африку

Нефтесервисное предприятие по производству наносного оборудования ООО «Эпик 380», работающее в поселке Излучинск Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, планирует расширить географию экспортных поставок. В частности, прорабатывается вопрос об экспорте в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Африку. Об этом сообщил директор департамента промышленности Югры Кирилл Зайцев, передает ТАСС.

«Сейчас прорабатываются точные сроки и объемы поставок», — сказал он и уточнил, что в настоящее время предприятие поставляет продукцию компаниям в Югре и Казахстане.

Работа идет в ходе реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Он включает в себя несколько федеральных программ: «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции агропромышленного комплекса», «Логистика международной торговли», «Экспорт услуг» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта».

В общей сложности на его реализацию к 2024 году планируется выделить почти 1 триллион рублей.

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