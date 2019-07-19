Россия запланировала поставки пшеницы и кукурузы в Кувейт

Российские производители намерены поставлять в Кувейт пшеницу и кукурузу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Россельхознадзора.

Российская сторона сообщила о заинтересованности в наращивании экспорта зерна в Кувейт. Сейчас в это государство поставляется только ячмень в небольших количествах. «Кувейтские коллеги отметили, что такая возможность будет рассмотрена, и выразили готовность предоставить требования страны, предъявляемые к ввозимой зерновой продукции», — пояснили в российском ведомстве.

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Эта инициатива может быть реализована в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Он включает в себя несколько федеральных программ: «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции агропромышленного комплекса», «Логистика международной торговли», «Экспорт услуг» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта». В общей сложности на его реализацию к 2024 году планируется выделить почти 1 триллион рублей.

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