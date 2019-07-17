Россия задумала нарастить экспорт вина

Экспорт вина из России, который сейчас составляет около 1 процента от общего объема производства продукции в стране, за десять лет может увеличиться до 5 процентов. Об этом порталу «Будущее России. Национальные проекты» сообщил президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович.

По его мнению, после взятия 5-процентного рубежа может наступить некий перелом и поставки пойдут легче, поскольку уже будет наработана определенная база.

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Как сообщил директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз, за первый квартал 2019 года за рубеж отправлено 300 тысяч литров тихого и 141 тысяч литров игристого вина при объеме производства 65 миллионов и 20 миллионов литров соответственно.

Развития поставок вина за рубеж предусмотрена в рамках реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Он включает в себя несколько федеральных программ: «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции агропромышленного комплекса», «Логистика международной торговли», «Экспорт услуг» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта». В общей сложности на его реализацию к 2024 году планируется выделить почти 1 триллион рублей.

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