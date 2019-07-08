Зерно на Ближний Восток задумали перевозить через Севастополь

Порт Севастополя может стать узлом для накопления российского зерна и его экспорта на Ближний Восток. Об этом сообщил директор департамента сельского хозяйства Севастополя Дмитрий Чумаков, передает ТАСС.

По его словам, одним из партнеров проекта может стать Объединенная судостроительная корпорация. Чумаков подчеркнул, что бухта, где можно проводить отгрузку, имеет достаточную глубину и не замерзает, а в городе имеется вся необходимая инфраструктура для перевалки зерна и ремонта судов.

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«С реализацией проекта в первый год [перевалка зерна составит] миллион тонн, второй — 2,5 миллиона, потом от трех и далее до пяти миллионов, до 10 миллионов тонн», — подсчитал чиновник.

Предложение озвучено в рамках реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Он включает в себя несколько федеральных программ: «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции агропромышленного комплекса», «Логистика международной торговли», «Экспорт услуг» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта». В общей сложности на его реализацию к 2024 году планируется выделить почти 1 триллион рублей.

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