Россия нарастила сырьевой экспорт

С начала XXI века сырьевой экспорт в России вырос на 16 процентов. Такие данные озвучил директор ВШЭ по экономической политике Юрий Симачев. Его слова приводит ТАСС.

«Что касается российского экспорта: с 2000 года в структуре российского экспорта рос сырьевой сектор связанный с торговлей углеводородами — с 35 до 51 процента. Были сдвиги по машиностроению, но неустойчивые», — сказал он, уточнив, что сложность экспортной корзины снижается.

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Развитие сырьевого экспорта предусмотрено национальным проектом «Международная кооперация и экспорт». Он включает в себя несколько федеральных программ: «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции агропромышленного комплекса», «Логистика международной торговли», «Экспорт услуг» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта».

В общей сложности на его реализацию к 2024 году планируется выделить почти 1 триллион рублей.

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