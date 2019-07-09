Определены сферы кооперации предприятий стран ЕАЭС

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) могут развивать кооперацию в промышленности, медицине и IT. Такое мнение высказал министр Евразийской экономической комиссии по промышленности и агропромышленному комплексу Александр Субботин, передает ТАСС.

«Определились, что первый проект будет разработка, создание и производство батарей с высоким уровнем КПД (выше, чем сейчас). Основная ценность электромобилей — это какая батарея, сколько она заряжается, как быстро она заряжается», — отметил чиновник.

ЕАЭС был образован в 2014 году. В союз входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия.

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Разработка совместных проектов ведется в рамках реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Он включает в себя несколько федеральных программ: «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции агропромышленного комплекса», «Логистика международной торговли», «Экспорт услуг» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта». В общей сложности на его реализацию к 2024 году планируется выделить почти 1 триллион рублей.

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