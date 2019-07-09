Определены сферы сотрудничества России и Австрии

Австрийские инвесторы считают российский рынок привлекательным. Такое заявление сделал вице-президент Федеральной палаты экономики Австрии Ричард Шец, передает ТАСС.
По его словам, «австрийские компании не ходят за быстрыми деньгами — они ходят, чтобы остаться надолго». Шец уточнил, что Австрия заинтересована в сотрудничестве в индустриальном секторе экономики. Причем развитие отношений представители Австрии видят именно в регионах России.
В частности, австрийская сторона хочет усиливать также сотрудничество в сферах промышленности, земледелия, экологии и природных технологий.
Экономические отношения между странами развиваются в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Он включает в себя несколько федеральных программ: «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции агропромышленного комплекса», «Логистика международной торговли», «Экспорт услуг» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта». В общей сложности на его реализацию к 2024 году планируется выделить почти 1 триллион рублей.