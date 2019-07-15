Госкомпании призвали вкладывать собственные средства в патентование

Госкорпорации, госкомпании, а также другие предприятия с госучастием должны вкладывать собственные средства в управление результатами интеллектуальной деятельности и коммерциализацию разработок. Это необходимо сделать, чтобы сократить разрыв в этой сфере от ведущих стран. Об этом сообщил в ходе выступления в Совете Федерации первый замминистра науки и высшего образования РФ Григорий Трубников, передает ТАСС.

«Хорошее предложение — как минимум госкомпании, госкорпорации, организации, где есть бюджетные деньги, должны в своем бюджете иметь строчку расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), и в том числе на управление результатами интеллектуальной деятельности (РИД)», — сказал он.

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В начале июля руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) Григорий Ивлиев сообщил, что в 2021 году в стране может появиться поисковая платформа, которая позволит изобретателям получать данные о выданных в мире патентах.

Эти инициативы предусмотрены в рамках реализации национальных проектов «Наука» и «Международная кооперация и экспорт». Последний включает в себя несколько федеральных программ: «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции агропромышленного комплекса», «Логистика международной торговли», «Экспорт услуг» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта».

В общей сложности на его реализацию к 2024 году планируется выделить почти 1 триллион рублей.

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