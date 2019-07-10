Россия и Иран наладят систему онлайн-платежей

Соррен Саттари на переговорах в России

Тегеран рассматривает возможность создания системы расчета между Россией и Иранм, сообщил вице-президент по делам науки и технологий Ирана Сорен Саттари. Его слова приводит ТАСС.

Речь идет о создании системы по предоставлению онлайн-платежей и новых услуг в области торговли между инновационными и технологическими компаниями двух стран.

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Такие меры предусмотрены национальным проектом «Международная кооперация и экспорт». Он включает несколько федеральных программ: «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции агропромышленного комплекса», «Логистика международной торговли», «Экспорт услуг» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта».

Он рассчитан до 2024 года, на реализацию планируется выделить порядка триллиона рублей.

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