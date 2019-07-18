Алтайский край получит деньги за туристов

Субсидию до 9,6 тысячи рублей на одного привлеченного в Алтайский край иностранного туриста будут выплачивать туроператорам региона с осени 2019 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы управления региона по развитию туризма и курортной деятельности.

«Осенью 2019 года стартует пилотный проект по субсидированию туроператоров, обеспечивающих прирост в РФ туристов из Германии, Израиля, США, Японии, Кореи, Индии, Великобритании, Испании, Италии и Франции. Край — в числе приоритетных регионов для посещения иностранными туристами», — уточнил собеседник агентства.

В Алтайском крае ежегодно увеличивается турпоток на 3-5 процентов, по итогам 2018-го он составил 2,1 миллиона человек. Общий объем услуг турагентств, туроператоров, санаториев, отелей и турбаз в 2018 году — 4,3 миллиарда рублей, что на 500 миллионов рублей больше показателей 2017 года.

Проект реализуется в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Он включает в себя несколько федеральных программ: «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции агропромышленного комплекса», «Логистика международной торговли», «Экспорт услуг» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта». В общей сложности на его реализацию к 2024 году планируется выделить почти 1 триллион рублей.

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