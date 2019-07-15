Российские компании смогут принять участие в 18 выставках за счет нацпроекта

Центр поддержки экспорта Карелии поможет местным фирмам принять участие в 18 выставках международного уровня. На это планируется выделить 15 миллионов рублей в рамках нацпроектов, передает ТАСС.

По словам директора центра Ильи Дементьева, эта сумма может еще увеличиться. Центр направит полученные деньги на помощь карельским компаниям в работе на площадках выставок в Италии, Чехии, Китае, а также на проведение образовательных мероприятий для фирм с небольшими опытом и отсутствием связей на иностранных рынках.

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В течение года в Петрозаводске пройдет несколько семинаров, мастер-классов и круглых столов для предпринимателей с участием приглашенных экспертов.

Эта инициатива предусмотрена в рамках реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Он включает в себя несколько федеральных программ: «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции агропромышленного комплекса», «Логистика международной торговли», «Экспорт услуг» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта». В общей сложности на его реализацию к 2024 году планируется выделить почти 1 триллион рублей.

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