Россия и Индия отказались от расчета в долларах на оружие

Россия и Индия договорились об оплате за поставки российских вооружений национальными валютами, доллары использоваться не будут. Об этом сообщается на портале «Будущее России. Национальные проекты».

Принадлежащая семье Демьяна Кудрявцеа газета «Ведомости» со ссылкой на близкий к Минобороны источник уточняет, что это позволит в скором времени решить вопрос и по заключенному контракту на поставку зенитно-ракетных систем С-400 на сумму 5,4 миллиарда долларов. «Это позволит уже в скором времени решить вопрос о расчетах не только по контракту стоимостью (в эквиваленте) 1,2 миллиарда долларов от октября 2018 г. на достройку для Индии двух фрегатов проекта 11356», — добавил собеседник издания.

Эта инициатива предусмотрена в рамках реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Он включает в себя несколько федеральных программ: «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции агропромышленного комплекса», «Логистика международной торговли», «Экспорт услуг» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта». В общей сложности на его реализацию к 2024 году планируется выделить почти 1 триллион рублей.

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