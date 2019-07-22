Медведев призвал усилить работу над сертификацией экспортных товаров

Премьер-министр России Дмитрий Медевев призвал активнее работать над сертификацией экспортных товаров. По его словам, реестр экспортеров уже включены четыре тысячи российских предприятий, передает ТАСС.

«Необходимо активнее вести работу по сертификации нашей продукции, чтобы у стран-импортеров не было вопросов к документальному подтверждению качества российских товаров», — сказал глава правительства во время совещания о стимулировании экспорта сельхозпродукции.

Это предусмотрено в рамках реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Он включает в себя несколько федеральных программ: «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции агропромышленного комплекса», «Логистика международной торговли», «Экспорт услуг» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта».

В общей сложности на его реализацию к 2024 году планируется выделить почти 1 триллион рублей.

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