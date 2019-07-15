В России начался эксперимент по маркировке продукции

В России 15 июля стартовал эксперимент по маркировке молочной продукции, который продлится до 29 февраля 2020 года. Об этом пишет ТАСС.

Согласно постановлению кабмина, маркировать будут молоко, сливки, кисломолочные продукты, которыми, например, являются кефир и йогурт, сухое молоко и сливки, молочную сыворотку, сливочное масло, сыры, творог. Это соответствует целям нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

В эксперименте по маркировке примут участие производители, импортеры отдельных видов продукции, организации оптовой и розничной торговли, сферы питания.

Обеспечивать проведение эксперимента по маркировке будут Минпромторг, Минсельхоз, Минкомсвязь, Россельхознадзор, Роспотребнадзор, Федеральные налоговая и таможенная службы, ФСБ.

Эксперимент состоит из того, что производитель или импортер наносит защищенный криптографией цифровой код на упаковку своей продукции. Потом этот код можно просканировать при проверке товара, его приеме на склад или реализации в магазине. Система интегрирована с кассовыми аппаратами, что позволит защитить потребителей от покупки просроченной продукции.

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