Производителей сметаны и сыра уличили в обмане россиян

Специалисты Роскачества проверили, достоверность маркировки молочной продукции с заменителями жира, сообщает ТАСС.

Всего проверили ассортимент в 45 московских магазинах 16 торговых сетей. Было проанализировано 535 упаковок сметаны, йогуртов, масла, молока, кефира, творога, сыра и творожных сырков.

С 11 января на этикетках продуктов с заменителем молочного жира, нельзя использовать слова, образованные от названий молочных продуктов. Например, сметану с растительными жирами, больше нельзя называть «сметаной», а надо писать «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведенный по технологии сметаны».

Правила нарушили в пяти товарах в категории плавленых сыров, глазированных сырков и сливочного масла. Например, «Плавленый сыр Сливочный с массовой долей жира в сухом веществе 50 процентов», произведенный ОАО «Рязанский завод плавленых сыров» под брендом «Переяславль», нарушил правила, так как использовал название молочного продукта.

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«Сырок глазированный с ванилином с заменителем молочного жира с массовой долей жира 23 процента» (АО «Дмитровский молочный завод») не содержал информации о растительном сырье. В продукте «Крестьянские узоры» было заявлено, что использовано масло и указывались цифры 72,5 процента. При этом выяснилось, что молочного жира в товаре всего пять процентов.

Всего неверную маркировку выявили у одного процента продукции. Также выяснилось, что ряд производителей решили переквалифицироваться на выпуск суфле и десертов, чтобы уйти от сложных названий, которые испугают потребителя.

С 1 июля вступит в силу еще одно требование, молочные продукты будут лежать в магазинах на отдельных полках с указанием, что эти продукты не содержат заменителя молочного жира.

Ранее «Росконтроль» исследовал замороженные сырники, продающиеся в магазинах, и не нашел в них творога. При этом в некоторых сортах обнаружили бактерии группы кишечной палочки.

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