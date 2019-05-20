Магазинные сырники оказались опасными

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование замороженных сырников, продающихся в магазинах, и не нашел в них творога. Кроме того, в продуктах некоторых марок были обнаружены бактерии группы кишечной палочки. Об этом говорится в результатах исследования, которые есть в распоряжении редакции «Ленты.ру».

Материалы по теме Смертельная жадность От этой еды умирают миллионы людей. Почему никто с ней не борется

Всего «Росконтроль» проверил замороженные сырники пяти брендов: «Подворье», «От Ильиной», «То, что надо», «Горячи из печи» и Select HORECA. По итогам исследования, ни одни из них не были рекомендованы к покупке. Выяснилось, что из творога изготовлены только продукты «Подворье» и «От Ильиной». Минимальное количество молочного жира нашли в продукции бренда «Горячи из печи». В сырниках «То, что надо» и Select HORECA молочного жира не оказалось.

Помимо этого исследователи выяснили, что только сырники Select HORECA соответствуют требованиям безопасности. В продуктах марок «От Ильиной», «Горячи из печи» и «То, что надо» нашли бактерии группы кишечной палочки. В продуктах «Горячи из печи» и «Подворье» нашли высокое содержание дрожжей и плесени.

Исследователи также отметили сомнительные вкусовые качества проверенных сырников. У продуктов марок «То, что надо» и «Подворье» оказалась мягкая консистенция и горький вкус. Невыраженным был вкус сырников «Горячи из печи», недостаточно плотная консистенция у образцов «То, что надо» и «От Ильиной». Только к Select HORECA, в которых не нашли творога, претензий у экспертов не возникло.

Ранее «Росконтроль» провел исследование молока — продукты марок «36 копеек» и «Честное молоко» были занесены в черный список из-за использования растительных жиров. Молоко бренда «Дмитровский молочный завод» попало в список товаров с замечаниями. Исследователи отметили высокое качество молока «Агуша», а также молока марки «Село Зеленое».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!