Названо лучшее молоко

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование молока и назвал марки самого качественного продукта. Результаты экспертизы поступили в редакцию «Ленты.ру».

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Всего исследователи проверили молоко семи брендов: «Село Зеленое», «Агуша», «Простоквашино», «Красная цена», «Дмитровский молочный завод», «36 копеек» и «Честное молоко». По результатам исследования две последних марки были занесены в черный список — эксперты установили, что при их производстве использовались растительные заменители молочного жира. Молоко бренда «Дмитровский молочный завод» попало в список товаров с замечаниями.

Эксперты отметили высокое качество молока «Агуша», а также молока марки «Село Зеленое». Кроме того, нареканий не вызвала продукция под брендами «Простоквашино» и «Красная цена». При этом исследователи отметили, что все изученные образцы, кроме продукции «Дмитровского молочного завода», оказались менее жирными, чем указано в упаковке. Однако отклонения зафиксированы минимальные. Всего продукция проверялась по более чем 50 параметрам.

Ранее «Росконтроль» провел исследование творога жирностью девять процентов и установил, что творог марок «Останкинское», «Милава», «Домик в деревне», «Простоквашино», «Дмитровский молочный завод», «Коровка из Кореновки» и «Искренне Ваш» опасен к употреблению. В продуктах этих марок выявлено слишком высокое содержание плесеней и дрожжей. Единственной маркой творога, рекомендованной к покупке, стала «Брест-Литовск».

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