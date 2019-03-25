Российское молоко поставят на контроль

Продаваемую в России молочную продукцию в скором времени будут маркировать, чтобы контролировать ее качество, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости». Соответствующую инициативу поддержал премьер-министр Дмитрий Медведев.

По данным издания, речь идет об интеграции двух существующих систем маркировки: системы ветсертификации «Меркурий» от Россельхознадзора и системы цифровой маркировки от Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ). До сих пор они фактически конкурировали между собой и использовались для маркировки разных видов продукции.

С 2018 года использование «Меркурия» стало обязательным для сырого молока, однако производителям готовой молочной продукции удалось пролоббировать отсрочку внедрения — как минимум до лета 2019 года.

Предполагается, что обе системы будут использоваться для маркировки молочной продукции параллельно: на этапе поставки сырья будет задействован «Меркурий», на этапе завода — цифровая маркировка. Минсельхоз настаивает, что в случае с молочной продукцией необходимо задействовать обе системы, поскольку цифровая маркировка способна отслеживать только упакованные товары, что не всегда характерно для молочной продукции.

Опрошенные изданием участники рынка отмечают, что введение маркировки повлечет за собой дополнительные расходы. При этом они готовы внедрять у себя систему, но только одну. Некоторые производители говорят о сбоях, возникающих в работе «Меркурия»: из-за них отгрузка товара с предприятия может быть заблокирована.

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