В России ввели обязательную маркировку сигарет

Цифровая маркировка табачных изделий в России стала обязательной с 1 марта. Это должно повысить прозрачность рынка и снизить долю контрафакта, передает ТАСС.

Внедрение нововведения разделено на три этапа. С 1 марта участники рынка регистрируются в системе, с 1 июля — начинают маркировать. Розница при этом будет передавать данные в общую базу. До 1 июля 2020 года разрешено продавать сигареты и с цифровым кодом, и без, после — только с кодом.

Как отмечает агентство, мера не приведет к удорожанию табачной продукции. Цены определяются ставкой акциза, которую в 2019 году подняли на 10 процентов. На этом фоне стоимость кода покажется несущественной.

Продажа сигарет с цифровой маркировкой началась в апреле 2018 года в качестве эксперимента. Производители наносят на пачки сгенерированный код (в формате Data Matrix). С помощью него можно проследить путь товара от завода до потребителя. Надзорным органам это даст возможность получать сведения о продуктах и их передвижениях.

По данным исследователей, с 2015 по 2018 годы рынок нелегальных сигарет в России вырос в восемь раз.

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