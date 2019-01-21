Россиян оставят без дешевых сигарет

Страны, входящие в Евразийский экономический союз (Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия), с 2024 года установят единый акциз на сигареты. К такому решению пришли по итогам заседания ноябрьского Евразийского межправительственного совета. Об этом сообщает РБК со ссылкой распоряжение комиссии ЕАЭС.

Согласно проекту, индикативная ставка составит 35 евро за тысячу сигарет с возможным отклонением не более 20 процентов в большую или меньшую сторону. В рамках союза члены ЕАЭС впервые пришли к предварительному соглашению, окончательные параметры представители стран должны будут договориться к 1 февраля 2019 года. Министерство финансов России направило инициативу в Министерство экономики и Федеральную налоговую службу для согласования.

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Необходимость введения единой ставки акциза вызвана распространением нелегальной продукции на черном рынке, особенно в России. В третьем квартале 2018 года количество контрафактных сигарет в России увеличилось до 8,4 процента по сравнению с 4,5 процента в третьем квартале 2017 года. С 1 января 2019 года в России ставка акциза на сигареты и папиросы выросла до 1890 рублей за 1000 штук. На данный момент среди членов ЕАЭС средняя стоимость пачки сигарет выше всего в России – 105 рублей, что способствует поставкам нелегальной продукции, которая значительно доступнее в ценовом плане.

Переговоры об унификации индикативных ставок в странах ЕАЭС начались еще в 2012 году. Основным противником принятия решения была Белоруссия, где сигареты делятся на три ценовые категории. Для дешевых действует низкая ставка, благодаря чему сигареты поставляются в Россию и Европу по конкурентным ценам. Белоруссия также лидирует по поставкам нелегальных сигарет в Россию.

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