Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:19, 10 июля 2026Силовые структуры

Двух сбежавших в Таиланд россиян вернут на родину

Российскому МВД передали двух сбежавших в Таиланд мужчин
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Kerek Wongsa / Reuters

Власти Таиланда передали сотрудникам российского МВД двух россиян, скрывавшихся после совершенных в России преступлений. Об этом сообщает «МВД Медиа».

По данным МВД, один из задержанных обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере в составе организованной группы на 187 миллионов рублей. Злоумышленники похитили денежные средства одного из предприятий Саратова с помощью фиктивных договоров приема-передачи выполненных работ.

Второй обвиняется в уклонении от уплаты налогов. Будучи главой транспортной компании с 2018 по 2021 год, он предоставлял в налоговые органы декларации с недостоверными сведениями. Ущерб составил 96 миллионов рублей.

При содействии представителя МВД России в Королевстве Таиланд и по совместительству в Королевстве Камбоджа оба разыскиваемых были установлены и задержаны на территории Таиланда.

Ранее сообщалось, что сбежавшего из России члена международной группы наркоторговцев задержали в Перу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    ФСБ сорвала теракт на военном аэродроме в России. Спецслужбам помог человек, которого пыталась завербовать СБУ
    Россиянка лишилась отпуска в Таиланде из-за ошибки в загранпаспорте и засудила МВД
    Названы снижающие риск старческой слабости продукты
    Сырский сделал заявление о расширении буферной зоны Россией
    Российскую судью лишили полномочий из-за проблем с дисциплиной
    Денис Клявер трогательно обратился к отцу Илье Олейникову в день его рождения
    В России ответили на сигналы о компромиссах по Украине напоминанием об усилившихся атаках
    Стало известно о занятиях вербовавших россиянок для работы в порно Шурыгиной в СИЗО
    Фигура 44-летней Алены Водонаевой на фото в откровенном наряде вызвала споры в сети
    Мощный смерч обрушился на российский регион
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok