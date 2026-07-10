Двух сбежавших в Таиланд россиян вернут на родину

Российскому МВД передали двух сбежавших в Таиланд мужчин

Власти Таиланда передали сотрудникам российского МВД двух россиян, скрывавшихся после совершенных в России преступлений. Об этом сообщает «МВД Медиа».

По данным МВД, один из задержанных обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере в составе организованной группы на 187 миллионов рублей. Злоумышленники похитили денежные средства одного из предприятий Саратова с помощью фиктивных договоров приема-передачи выполненных работ.

Второй обвиняется в уклонении от уплаты налогов. Будучи главой транспортной компании с 2018 по 2021 год, он предоставлял в налоговые органы декларации с недостоверными сведениями. Ущерб составил 96 миллионов рублей.

При содействии представителя МВД России в Королевстве Таиланд и по совместительству в Королевстве Камбоджа оба разыскиваемых были установлены и задержаны на территории Таиланда.

Ранее сообщалось, что сбежавшего из России члена международной группы наркоторговцев задержали в Перу.