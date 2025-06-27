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20:45, 27 июня 2025Силовые структуры

Сбежавшего из России члена международной группы наркоторговцев задержали в Перу

Перу выдаст России сбежавшего в 2015 году наркоторговца
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Перу задержали гражданина Ливана Джозефа Адчити, который 10 лет скрывался от российских правоохранительных органов. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Генпрокуратура России.

По данным надзорного ведомства, в 2015 году в России была ликвидирована международная группа наркоторговцев, пытавшаяся сбыть 90 килограмм эквадорского кокаина. Адчити удалось сбежать, но спустя годы он оказался в руках силовиков из Перу. Изучив предоставленные российской прокуратурой материалы, перуанцы приняли решение о выдаче контрабандиста.

Ранее из Россию в Испанию экстрадировали иностранца, находившего в розыске по каналам Интерпола.

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